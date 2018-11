Neymar irrita-se com jornalistas por causa de Cavani

Neymar fez túnel a Cavani e este ripostou Neymar fez túnel a Cavani e este ripostou

Neymar não quer ouvir falar num alegado mal-estar entre ele e Cavani. A relação entre ambos, companheiros de equipa no PSG, sempre foi motivo de notícia e muitas vezes desmentida, principalmente pelo internacional brasileiro, que mais uma vez sentiu necessidade de vir a pública colocar os pontos nos is.No jogo, da passada sexta-feira, que opôs as seleções do Brasil e do Uruguai, num particular, Neymar e Cavani protagonizaram uma disputa de bola mais 'acalorada' , que valeu o cartão amarelo ao internacional uruguaio.No final do encontro, Neymar quando questionado sobre as palavras trocadas entre ambos, desvalorizou o assunto - "[Cavani] não falou nada. Não escutei", terá respondido. Mas um post no Instagram 'obrigou' o internacional brasileiro a voltar ao tema.











"Colocando assim, parece que dei uma de desentendido. Estão querendo criar polémica onde não tem. Foi um lance de jogo e acabou. Somos companheiros, parem de querer colocar fogo ou criar algo que não existe", comentou Neymar a uma publicação do globoesporte.com.





