A explicação de Neymar para a polémica fotografia no Instagram

Neymar cruzou-se novamente com a polémica… mas já respondeu. O craque brasileiro foi criticado recentemente por ter publicado uma fotografia no Instagram, na qual aparece a jogar voleibol de praia com alguns amigos, num clima de boa disposição. Ora, esta publicação surge num momento em que o mundo está paralisado devido ao novo coronavírus e onde o isolamento social é uma das medidas mais preponderantes no combate à pandemia. A estrela do PSG é ainda criticada por ter decidido viajar para o Brasil, quando todos os seus colegas ficaram em Paris e cumprir o período de quarentena.





Contudo, a empresa de comunicação ligada a Neymar não demorou tempo a responder. "A foto em questão publicada por Neymar no Instagram mostra pessoas que convivem com ele diariamente e que estão em quarentena. Neymar ofereceu a casa para que eles pudessem passar 14 dias antes de se juntarem às respetivas famílias", pode ler-se, acrescentando. "A casa em que o jogador está é totalmente blindada e isolada. Proporciona paz e serenidade para que ele possa continuar a treinar e cuidar dos seus entes queridos neste momento de dor e sofrimento".Polémicas à parte, Neymar juntou-se recentemente à onda de solidariedde na luta contra o novo coronavírus. O craque brasileiro deu uma camisola do PSG autografada para um leilão, sendo que os fundos angariados serão doados a hospitais de Paris e do Brasil.