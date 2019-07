Neymar pisca o olho ao... Real Madrid

Neymar, avançado do PSG de 27 anos, continua a criar furor neste defeso. No seu clube não estão satisfeitos com o seu comportamento e o jogador já demonstrou, por mais do que uma ocasião, que via com bons olhos um regresso ao Barcelona. Mas, desta feita, o jogador brasileiro piscou o olho ao Real Madrid, com elogios para Sérgio Ramos e Vinícius Júnior."O melhor central que enfrentei? Sérgio Ramos. É um excelente central e, ainda por cima, faz muito golos", revelou numa sessão de perguntas e respostas na promoção do torneio de futebol de rua 'Red Bull Neymar Jr's Five'.O artilheiro também prevê um futuro risonho para o compatriota e amigo Vinícius Jr. nos merengues. "É muito jovem e creio que com o passar do tempo se vai tornar num jogador incrível. Vai ser um dos melhores e candidato a vencer a Bola de Ouro. Vai alcançar tudo o que queira", afirmou.No entanto, Neymar voltou a recordar os tempos no Barcelona ao responder à pergunta com que jogador fez a melhor a dupla. "Messi é o melhor atleta com quem já joguei. Para mim é o melhor do Mundo e o melhor que vi jogar. Nós fazíamos uma dupla espetacular, genial. Para mim foi um prazer e honra jogar com ele, além disso é meu amigo", sublinhou.