Neymar revela por que motivo foi banido do Twitch

Neymar foi banido da Twitch por alguns dias e no balneário da seleção do Brasil o jogador do PSG revelou, entre risos, o que se passou. O craque brasilero revelou inadvertidamente o número de Richarlison.





"Fui banido por sete dias por causa do pombo", disse o jogador num vídeo que partilhou no Instagram, apontando para o companheiro de seleção.O Twitch é um site de streaming cujo principal foco é a transmissão de videojogos, incluindo playthroughs, além de também exibir várias competições de e-sports. O conteúdo pode ser transmitido ao vivo ou on-demand.