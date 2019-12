Neymar torce pelo Flamengo no Mundial de Clubes: «Espero que fechem o ano com chave de ouro»

Depois da goleada do PSG ao Galatasaray (5-0) na Liga dos Campeões, Neymar foi questionado sobre o Mundial de Clubes e por quem estaria a torcer caso a final fosse Liverpool-Flamengo.





"Espero que seja essa a final. Tenho amigos nas duas equipas, é difícil. Firmino, Fabinho e Alisson são grandes amigo, já no Flamengo tem o Gabriel, o Rafinha, Filipe, Diego, entre outros. Mas acho que vou ficar com a equipa brasileira. Vou ficar com o Mengão, porque sou brasileiro e espero que eles possam fechar esse grande ano com chave de ouro. Já fizeram história e espero que possam continuar fazendo e ser campeão mundial", afirmou Neymar ao 'Esporte Interativo'.Quanto ao futuro de Gabigol, ficar no Flamengo ou regressar à Europa, Neymar diz que é o próprio quem tem de decidir: "É uma pergunta muito difícil. Qualquer conselho que eu ou qualquer pessoa vá dar é diferente. Porque tem que estar na pele dele, saber o que ele projeta para ele. É um menino que eu gosto muito, jogámos no Santos juntos, jogámos nos Jogos Olímpicos. Tenho um carinho muito grande por ele. Espero que seja feliz, independente da decisão que vá tomar. Tem que estar com coração em paz, porque futebol ele tem para jogar em qualquer lugar do mundo, em qualquer clube", referiu.