Neymar volta a fazer das suas: Revelou número de Richarlison em direto

Com amigos assim, quem precisa de inimigos? O brasileiro Neymar aproveitou uma 'live' com o colega e amigo Richarlison, do Everton, para fazer uma 'pegadinha' e a coisa assumiu proporções enormes, tal o mediatismo do craque do Paris SG.

Neymar vazando o número do Pombo na live KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK @richarlison97 @neymarjrpic.twitter.com/gkBSIoFQoc — neymar jr deprê (@neymarjrdepre) October 18, 2020

Neymar achou engraçado revelar em direto o número de telefone do companheiro de seleção e fez com que Richarlison recebesse 10 mil mensagens em... 5 minutos.

O jogador do Everton passou um mau bocado mas já tratou de arranjar outro contacto telefónico.