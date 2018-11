Nicklas Bendtner condenado a 50 dias de prisão

O antigo avançado do Arsenal, Nicklas Bendtner, foi condenado a 50 dias de prisão após agressões a um condutor de táxi, em Copenhaga, na Dinamarca, após ter-se recusado a pagar uma taxa de 5,6€.Numa noite de diversão, em setembro, na companhia da namorada, o atacante dos noruegueses do Rosenborg, de 30 anos, discutou com o taxista a propósito do percurso escolhido e abandonou a viatura, tendo sido perseguido pelo condutor. Bendtner terá agredido com um soco a vítima, tendo depois pontapeado o taxista."Envolvi-me num episódio que não devia ter acontecido. Estou muito triste pelo que fiz e peço desculpa a todos os meus colegas de equipa e agradeço a compreensão", confessou o internacional dinamarquês, em confereência de imprensa, três dias depois do incidente.