Nico Castillo responde a adepto que questionou a sua qualidade: «Palhaço»

O avançado chileno, que veste agora a camisola dos mexicanos do América, partilhou no Instagram uma série de fotos a jogar golfe, com a legenda 'Golf Day'. Recebeu muitos elogios, houve até quem o comparasse a Tiger Woods, mas um seguidor perguntou: "E neste desporto, és bom?"Castillo não gostou e respondeu: "E tu? És bom em quê? Palhaço".Recorde-se que o jogador de 27 anos recupera de uma rotura no tendão femoral da perna direita.