Nigéria de Peseiro empata com Arábia Saudita no Algarve

A Nigéria, treinada pelo português José Peseiro, empatou hoje 2-2 com a Arábia Saudita, em jogo particular disputado em Portimão, na preparação do arranque da qualificação para o Mundial2026 e da Taça das Nações Africanas de futebol.

Os sauditas, orientados pelo italiano Roberto Mancini, colocaram-se em vantagem, com um golo de Al Faraj, aos 60 minutos, as 'super águias' deram a volta ao marcador, com tentos de Victor Boniface (73) e Iheanacho (81), e Kanno assinou o resultado final, aos 90+10.

No Estádio Municipal de Portimão, José Peseiro colocou o lateral esquerdo Bruno Onyemaechi, do Boavista, no 'onze' nigeriano, 'afinando' os detalhes do sistema tático '4-4-2', em que se destaca a dupla de ataque composta por Victor Osimhen (Nápoles) e Victor Boniface (Bayer Leverkusen).

Após um início de jogo tranquilo, a Nigéria assumiu o ascendente à passagem do primeiro quarto de hora, com Osimhen a falhar uma oportunidade flagrante, aos 17 minutos, atirando por cima na sequência de boa jogada de Lookman à esquerda.

Boniface (19 minutos), com um remate à figura, Chukwueze (31), que com espaço para fazer melhor atirou muito por cima, e Osimhen (44) e Lookman (45), ambos com tentativas ao lado, também ameaçaram para os nigerianos, mas não desbloquearam o 'nulo'.

A ocasião mais clara do primeiro tempo até foi desperdiçada pelo saudita Al Muwallad, que, isolado por assistência Al Hamdan, permitiu a defesa de Uzoho (37 minutos).

A Arábia Saudita tentou equilibrar as operações na segunda parte e acabou por chegar à vantagem, num livre lateral de Al Faraj, cujo cruzamento saiu chegado à baliza e o guardião Uzoho, muito mal batido, não conseguiu defender (60 minutos).

O conjunto orientado por José Peseiro respondeu, 'apertando' a pressão sobre o adversário, e restabeleceu a igualdade aos 73 minutos, após jogada de Moses Simon, que combinou à esquerda com Ndidi e assistiu rasteiro para o toque certeiro de Boniface ao primeiro poste.

A reviravolta da Nigéria consumou-se aos 81 minutos, num excelente remate de Iheanacho com o pé esquerdo, na meia lua, que colocou a bola no ângulo superior direito da baliza de Al Owais.

No 10.º minuto de compensações, Kanno selou a igualdade no marcador, num livre frontal em que a bola ainda desviou num jogador nigeriano antes de entrar na baliza.

Na fase de qualificação para o Mundial2026, que arranca em novembro, a Nigéria está inserida no Grupo C, com África do Sul, Benim, Lesoto, Ruanda e Zimbabué.

Na 34.ª edição da Taça das Nações Africanas, que decorre entre 13 de janeiro e 11 de fevereiro de 2024, as 'super águias' têm pela frente a anfitriã Costa do Marfim, Guiné-Bissau e Guiné Equatorial na fase de grupos.