N'jie pede desculpa por partilhar vídeo sexual: «Bebi demasiado e carreguei no botão errado»

Transferido no fim de semana para o Dínamo Moscovo, o avançado camaronês Clinton N'Jie foi tema de conversa nos últimos dias por ter partilhado, por engano, um vídeo de cariz sexual nas redes sociais. Agora, dias depois, o antigo dianteiro do Marselha vem a público pedir desculpa pelo sucedido e explicar por que razão tal situação aconteceu."Peço imensa desculpa. Bebi demasiado e carreguei no botão errado", disse o avançado de 25 anos ao portal francês 'Orange'.