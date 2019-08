N'Koudou assina pelo Besiktas

O francês Georges N'Koudou, que representava o Tottenham, assinou contrato por quatro temporadas com o Besiktas, anunciou esta quinta-feira o clube da Liga turca, no qual alinham os portugueses Ricardo Quaresma e Pedro Rebocho.O avançado, de 24 anos, por quem os spurs pagaram 11 milhões de euros ao Marselha em 2016, esteve cedido ao Monaco, de Leonardo Jardim, na segunda metade da última temporada, depois de também ter passado pelo Burnley, em 2017/18.No Besiktas, N'Koudou será companheiro de equipa dos portugueses Ricardo Quaresma, que está a iniciar a quinta época seguida no emblema de Istambul, e Pedro Rebocho, contratado esta temporada.A formação orientada por Abdullah Avci iniciou o campeonato na semana passada, com uma derrota por 3-0 na visita ao Sivasspor.