No México dizem que Chicharrito e Corona andaram à pancada na seleção

Humberto Beto Valdés, antigo futebolista mexicano, revelou no programa de rádio 'Dos Tiempos Al Aire' que Chicharito e Corona, jogador do FC Porto, andaram à pancada num estágio da seleção do México.





"Lembram-se de uma vez em que ele [Chicharito] entrou em campo mal tratado? Andou à pancada com um companheiro de equipa. Sei de fonte segura que andou à pancada com o Tecatito Corona. O Tecatito é que o deixou assim. Foi por isso que o Chicharito apareceu daquela forma no jogo", explicou o ex-futebolista, de 48 anos.Chicharito Hernández - que atualmente representa os LA Galaxy, na MLS - ficou de fora das últimas convocatórias e no país há quem diga que esse facto estará relacionado com comportamentos pouco corretos por parte do jogador.O presidente da Federação Mexicana de Futebol, Yon de Luisa Plazas, já tinha avançado que Chicharito evidenciara atitudes egoístas ao fazer petições para seu benefício pessoal.