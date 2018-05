Desde 1982 que a seleção peruana não marcava presença no Mundial de Futebol. Está de regresso e, por isso, estão a acontecer alguns fenómenos bizarros no país que tem nome de animal. Um deles é a loucura em torno dos cromos da Panini, habituais no arranque de cada certame FIFA.

Nos primeiros 10 dias após o lançamento, foram vendidos 140 toneladas de cromos. Para se ter uma ideia, os primeiros 10 mil álbuns colocados à venda desapareceram em 27 minutos. E no mercado negro, há quem peça muitos milhares de euros por uma caderneta completa.

De registo de cenas de violência a constrangimentos no trânsito devido a esta nova "febre", tem acontecido um pouco de tudo. Mas o melhor estava para vir… Como nesta alturas há sempre quem aproveite para capitalizar apoios, Betsy Cortegana, candidata às eleições do município de Chorrillos, decidiu oferecer cromos a troco de votos. Sempre são mais pequenos que microondas e frigoríficos...

Autor: João Seixas