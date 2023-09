Nolito anuncia fim da carreira aos 36 anos

View this post on Instagram A post shared by Nolito 9 (@nolitoo10)

Nolito, antigo jogador do Benfica, anunciou esta quarta-feira, através da rede social Instagram, o fim da carreira de futebolista, aos 36 anos."Dirijo-me a todos vós com um misto de emoções difíceis de descrever. Chegou o momento de me despedir da paixão que foi a minha vida durante tantos anos: o futebol. Tive o privilégio e a sorte de poder desfrutar deste maravilhoso desporto ao mais alto nível, o que me permitiu viver tantas coisas e levar comigo, para sempre, inúmeras recordações", começou por escrever Nolito."Um agradecimento especial à minha família por me ter apoiado do primeiro ao último dia. Gostaria também de agradecer a todas as pessoas que fizeram parte, de uma forma ou de outra, da minha carreira. A todos os meus antigos colegas e trabalhadores de todas as equipas de que tive o prazer de fazer parte. Nunca esquecerei todo o carinho e apreço que os adeptos sempre me demonstraram", continuou o antigo internacional espanhol.No final do comunicado, o jogador fez ainda questão de recordar as suas raízes: "Finalmente quero fazer uma menção especial a Sanlúcar de Barrameda, a minha aldeia, e aos meus amigos do At. Sanluqueño. Sinto-me impressionado por receber tanto carinho com o desejo de que pudesse terminar minha carreira no clube onde comecei profissionalmente, mas acho que é hora de começar novos desafios. Muito obrigado, futebol! Até sempre!"Além da passagem pelo Benfica, onde conquistou uma Taça da Liga na temporada de 2011/12, o espanhol representou ainda clubes como Atlético Sanluqueño, Écija, Barcelona B, Granada, Celta, Manchester City, Sevilha e Ibiza. Também representou a seleção espanhola em 16 jogos, apontando seis golos.