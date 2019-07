Norte-americano estreia-se aos 8 anos

No mundo do futebol pode-se esperar quase tudo, mas na noite de 4ª feira, em Seattle, nos Estados Unidos da América, o desporto-rei mostrou o seu melhor lado. O particular entre o Seattle Sounders e o Borussia Dortmund proporcionou uma estreia inesquecível a Bheem Goyal, de somente 8 anos, na baliza da formação americana.

O jovem guardião luta contra uma leucemia linfocítica aguda e, através de uma parceria com a ‘Make a Wish’, pôde ganhar coragem para a difícil batalha que enfrentará. A estreia foi preparada a rigor: Goyal foi apresentado como reforço do Seattle Sounders no passado dia 10, com toda a pompa e circunstância, e foi incluído no plantel que foi apresentado no site oficial do clube. O pequeno jogador participou num treino, ao qual chegou de limusina, e foi lançado a titular no particular frente ao Borussia Dortmund, disputado no CenturyLink Field.

No pontapé de saída, os alemães atiraram a bola para Goyal, que a tocou para um companheiro de equipa, antes de ser substituído pelo titular, Stefan Frei, e sob uma enorme ovação dos quase 40 mil espectadores, tendo ainda distribuído diversos autógrafos.

Aqui, o resultado é o que menos interessa, mas a equipa da Bundesliga venceu por 3-1, com golos de Marius Wolf, Paco Alcácer e Jadon Sancho. Jonathan Campbell marcou para os da casa, mas o prémio de melhor do jogo estava já reservado para Bheem Goyal.