A seleção de futebol da Noruega conquistou esta quinta-feira o Torneio Internacional de Lisboa em sub-18, ao vencer o Japão por 3-2, na terceira e última jornada da prova, disputada na Cidade do Futebol.





À entrada para a última jornada, os noruegueses apenas necessitavam de um empate para assegurarem o triunfo na prova, já que, na segunda jornada, venceram Portugal por 1-0.A equipa lusa, que na primeira jornada venceu o Japão por 3-0, ficou no segundo posto com três pontos, menos três do que a equipa nórdica, enquanto os nipónicos fecharam no terceiro posto, sem qualquer ponto.