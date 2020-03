«Nós temos o nosso pão e quero que todos o tenham»: gesto de jogadora emociona a Argentina

Chama-se Lorena Benítez e é uma verdadeira faz-tudo. Jogadora de futebol no Boca Juniors, de futsal no Kimberley Atlético Club, internacional argentina em ambas as modalidades e ainda proprietária, juntamente com a sua namorada, de uma tenda no Mercado Central de Buenos Aires. A tudo isto, neste período de crise, acrescentou uma outra tarefa, esta se calhar a mais importante e destacável de todas, já que se juntou com a sua namorada para distribuir bens alimentares pelos mais necessitados na capital argentina.





Vamos 9hs sin comer, corremos riesgo no tenemos dudas, somos unas de las pelotudas que todavía andan por la calle, pero atrás hay muchas familias que comen.Acabamos de dejar la mercadería del Ministerio, en un comedor. Donde se veía mucha gente feliz recibiendo su bolsa pic.twitter.com/pW8C1K0mwY — Lorena Benitez (@Benitez_lorena7) March 25, 2020

Pouco descansa, arrisca a vida no meio de toda a incerteza, mas assume não se importar. "Estamos 9 horas sem comer, corremos riscos, somos umas das parvas que ainda andam nas ruas, mas graças a isso há muitas famílias que comem. Acabámos de deixar mercadoria no Ministério, numa cantina onde se via muita gente feliz simplesmente por receber a nossa bolsa. Nós temos o nosso pão e queremos que os demais também o tenham. Este é o trabalho que amamos", escreveu a jogadora de 21 anos na sua conta de Twitter.A história mereceu elogios de todos os quadrantes, mas também levou a comentários de quem acusa Lorena de se aproveitar da situação. A sua resposta diz tudo. "Não necessito de aplausos de ninguém, porque não os pedi. E se bem me recordo esta é a minha primeira publicação sobre o meu trabalho. Talvez tu, que estás tão aborrecido, possas procurar uma outra publicação e recordar-me. Cumprimentos de cotovelo com cotovelo".