Notts County pede ajuda à Juventus: «116 anos depois somos nós quem precisa»

Os amigos são para estas alturas. O Notts County, que há 116 anos ajudou a Juventus ao oferecer-lhes novos equipamentos de jogo, pede agora o retorno desse favor aos bianconeri. "Estamos numa crise financeira profunda, precisamos de novos equipamentos", escreveu o emblemático emblema inglês, em carta enviada à Juve.Pois bem... vamos voltar atrás no tempo. Em 1903, a Juventus pediu ajuda ao Notts County, para substituir os seus equipamentos da altura que, a cada lavagem, iam perdendo a cor, de tão fraco que era o material. Na altura, os bianconeri usavam como equipamento uma t-shirt cor de rosa, com um pequeno laço... Mas o problema não viria a ser o aspeto visual do equipamento, mas sim o fraco material do tecido.Foi então nessa altura que John Savage, jogador do Notts County na altura, juntamente com outros membros do clube, ficou encarregue de procurar novos equipamentos para a 'Velha Senhora'. Missão essa que ficou concluída quando um amigo de Savage, adepto do Notts County, conseguiu arranjar um novo equipamento para o clube de Turim e decidiu ajudá-los, entregando o mítico equipamento pela qual a 'Vecchia Signora' é conhecida ainda nos dias de hoje: equipamento branco, com as listas pretas.Hoje, 116 anos depois, é altura do emblema mais antigo do mundo pedir ajuda à Juventus. De acordo com o Nottingham Post, o Notts County está sob uma crise financeira severa, com uma dívida de cerca de 278 mil euros, e não consegue comprar novos equipamentos. "Desde que o Notts deu à Juventus aquele equipamento branco com as listas pretas, em 1903, que existe uma verdadeira relação de amizade entre os dois clubes. Desde que começou esta crise, os jogadores têm de utilizar os equipamentos antigos do clube. Pedir ajuda à Juventus pareceu-me uma boa ideia. Seria um gesto fantástico se, 116 anos depois, eles pudessem retribuir esse favor", afirmou um adepto do clube, em declarações à BBC.