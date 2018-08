Nouri já despertou do coma: pai e irmão relatam meses dramáticos e o que os espera

Mas o facto é que Nouri foi transferido nos últimos meses e de forma gradual para uma casa de repouso, onde a família tem oportunidade de o acompanhar. "Aprendemos muito, podemos dar-lhe certos medicamentos e a alimentação. Temos de saber fazer isso para estarmos preparados caso ele volte para casa", diz o pai, agradecendo o trabalho dos médicos e equipa auxiliar da casa: "Os enfermeiros, e quem mais trata dele, fazem-no com muito amor. Eles não o conhecem e dizem: ‘Este paciente faz-nos algo’. Eles também choraram nos momentos de agitação dele."

"Sinto falta do sorriso dele." Passou mais de um ano depois daquele triste dia de 8 de julho de 2017 em que, num particular entre Ajax e Werder Bremen, Abdelhak Nouri teve uma paragem cardíaca em campo, que lhe haveria de provocar posteriores danos cerebrais. Mas Mohammed Abdelhak, pai do médio do Ajax, nunca desistiu do filho e agora teve a recompensa: Abdelhak despertou, nos primeiros dias deste mês, do coma em que esteve um ano e o seu estado neurológico trouxe esperança a toda a família.Ao jornal holandês ‘NOS’, o irmão Abderrahim traçou um cenário de... motivação. "Comparando com [o que estava] antes, ele está muito melhor neste momento e o estado neurológico dele é melhor do que há uns meses. Às vezes ele sai da cama para ficar na cadeira de rodas", explica, acrescentando: "No início, quando ele estava em coma, com os olhos fechados, não dava, mas desde dezembro, janeiro, a consciência dele melhorou e tem havido uma forma de comunicação. Pedimos-lhe que abra a boca ou mexa a sobrancelha e ele faz isso, por isso há uma espécie de comunicação."Ainda assim, a família tem de preparar-se para um período de oscilação. "Fisicamente [ainda] é difícil e tem havido um declínio porque ele está acamado e não consegue mexer sozinho o corpo, só a cabeça. No início começou por correr bem, depois tornou-se mais difícil, com muitos altos e baixos. Além disso, o sistema imunitário dele está enfraquecido e oscila bastante", contou o irmão.