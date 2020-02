Nova medida da FIFA 'ajuda' clubes portugueses

A FIFA deliberou esta quinta-feira uma mudança nas regras das transferências internacionais que pode ser, em teoria, bastante benéfica para os clubes portugueses. O órgão que superintende o futebol mundial impôs uma taxa adicional de 1% nas transferências para reforçar os direitos de compensação dos clubes formadores, no qual consta a maioria das formações nacionais. A decisão do FIFA Football Stakeholders Committee, que engloba representantes de clubes, jogadores, ligas e associações membro, surgiu na sequência de uma reunião esta quinta-feira, em Zurique (Suíça).





No entanto, as decisões da FIFA não se prendem somente com o reforço do mecanismo de solidariedade dos clubes formadores. A partir da próxima temporada existirá um limite de jogadores emprestados, acima dos 22 anos, por cada clube - nesta situação cada clube só poderá ter 8 jogadores emprestados. Na época seguinte, o número baixa para 6.A justificação da FIFA visa 'proteger' os benefícios dos empréstimos, para "que cumpram o seu propósito desportivo para o desenvolvimento de jovens talentos". Cada associação terá agora três anos para adaptar os seus regulamentos de empréstimos.