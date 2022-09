Nova polémica de Balotelli: saída à noite, fora dos treinos uma semana e Sion a justificar com bronquite

O FC Sion saiu em defesa de Mario Balotelli, internacional italiano que reforçou o ataque da formação suíça no último mercado de transferências, após vir a público um vídeo onde o futebolista de 32 anos surge a cambalear agarrado a uma mulher e um alegado amigo numa zona de bares na capital suíça, Lausanne. Em comunicado publicado na noite de quinta-feira, por volta das 23 horas locais (22 horas em Portugal Continental), o histórico emblema suíço lamentou as proporções "desnecessárias e despropositadas" que o vídeo em que surge o seu atleta tomou.

De acordo com o FC Sion, Balotelli foi apenas um dos muitos jogadores do plantel que saiu na noite de sábado (10 de setembro) para festejar o importante triunfo sobre o na altura líder do campeonato, o Saint-Gallen, na 8.ª jornada da prova. Ausente dos treinos desde que saiu a público o polémico vídeo, Balotelli terá aparentemente uma ausência justificada pelo próprio clube: "Esta semana, Mario Balotelli teve um início de bronquite, tendo sido prontamente avaliado pelo nosso departamento médico, que lhe receitou antibióticos. Não tendo conseguido treinar durante a semana, Mario Balotelli não viajará amanhã [esta sexta-feira] para Rapperswill para o encontro da 2.ª ronda da Taça da Suíça. Por outro lado, [Balotelli] fará treinos individuais durante este fim de semana com o nosso preparador físico", pode ler-se na nota publicada pelo clube no seu sítio oficial da Internet.

O FC Sion negou ainda os rumores avançados pela imprensa local, que davam conta que o atleta não tinha entrado em contacto com o clube desde que o vídeo se tornou viral nas redes sociais. "O FC Sion soube, com algum espanto, dos vários artigos que transmitiram um vídeo do nosso jogador Mario Balotelli e rumores que diziam que ele não tinha dado mais notícias ao seu clube", afirmam, continuando: "O FC Sion lamenta que este vídeo tenha tomado proporções desnecessárias e desproporcionais que prejudicam a imagem do nosso jogador. O nosso clube vem aqui afirmar que está muito feliz com o atual desempenho da equipa desde a chegada de Balotelli."