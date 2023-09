Novo Conselho da Associação de Clubes Europeus reuniu pela primeira vez

Decorreu esta quinta-feira a primeira reunião do novo Conselho da Associação de Clubes Europeus (ECA), liderada por Nasser Al-Khelaïfi e cuja direção conta também com Rui Costa, responsável máximo do Benfica.O líder do PSG começou por ressalvar que a Associação "continuará a liderar o crescimento do futebol Europeu para clubes de todas as dimensões, de mãos dadas com todos os acionistas – incluindo os valiosos parceiros UEFA, FIFA, Ligas, jogadores e fãs – enquanto único organismo representativo dos clubes Europeus, quer na Europa, quer no Mundo".O novo Conselho também expressou o objetivo de desenvolver a inclusividade, quer a nível desportivo - com a criação de um posto para apoio aos clubes fora das competições europeias -, quer a nível social, estabelecendo uma quota mínima de 20% e um objetivo de 30% de representação feminina em todos os organismos internos da Associação.No que toca aos clubes, Axel Hellmann, CEO do Eintracht Frankfurt, foi eleito Enviado Especial do Presidente da Associação. Quanto à inclusão social, foram nomeadas quatro Campeãs da Igualdade, Diversidade e Inclusão: Valentina de Laurentiis, do Nápoles, Aleksandra Milosevic, do Estrela Vermelha de Belgrado, Vlatka Peras, do Dinamo Zagreb e Azra Numanovic, do FK Sarajevo.Começou assim o ciclo para esta direção, que liderará a Associação de Clubes Europeus até 2027.