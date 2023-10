Números que abalam a imagem de Haaland: Até um avançado do Chaves é mais regular

Nem todos sabem ao certo quantos golos Haaland já totaliza na presente temporada, mas é de senso comum que o avançado do Manchester City nunca se cansa de marcar e que é um dos melhores artilheiros da atualidade. Nada disto é mentira, claro está, mas a ‘SportingPedia’ decidiu dissecar o tema e encontrou 15 jogadores mais regulares do que o internacional norueguês, um dos quais joga no... Chaves.Custa a acreditar, sim, mas factos são factos. A publicação considerou todos os jogadores das sete principais ligas europeias que marcaram, pelo menos, 7 golos até ao momento. Em conta foram tidos também todos os encontros dos clubes, inclusive taças e provas continentais. O principio da análise não é propriamente o total de golos, mas sim perceber quem faturou em mais jogos.No topo da lista aparece, pasme-se, Guirassy, dianteiro do Estugarda que fez o gosto ao pé em 87,5% dos jogos. Ou seja, marcou em sete dos oito encontros disputados, totalizando 14 remates certeiros. Haaland, para se ter uma noção, surge na 16ª posição com 41.7% - faturou em cinco dos 12 jogos.Confira a lista: Guirassy (Estugarda/87,5%), Bellingham (Real Madrid/80%), Santiago Giménez (Feyenoord/77,8%), Lukaku (Roma/75%), Luuk de Jong (PSV/64,3%), Vangelis Pavlidis (AZ Alkmaar/64,3%), Jonas Wing (Wolfsburgo/62,5%), Boniface (Leverkusen/60%), Harry Kane (Bayern Munique/60%), Lautaro Martínez (Inter/ 60%), Mbappé (PSG/55,6%), Leroy Sané (Bayern Munique/54,5%), Alexander Isak (Newcastle/50%),, Álvaro Morata (Atlético Madrid/44,4%) e Haaland (41,7%).