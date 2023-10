Nunca é tarde: Curtis Davies chamado à seleção aos... 38 anos

Curtis Davies tem 38 anos e já passou por WBA, Birmingham e Hull. Nas últimas seis temporadas esteve ao serviço do Derby e atualmente defende as cores do Cheltenham Town, na League One.

Quando era (bem) mais novo chegou a alinhar pelos Sub-21 de Inglaterra e Fabio Capello convocou-o em duas ocasiões para a seleção principal, em 2008, sem que tenha saído do banco de suplentes inglês.

Agora é notícia porque foi convocado para a seleção da Serra Leoa, onde pode alinhar por ser filho de um natural daquele país africano. Uma situação bizarra, conforme o próprio destacou à imprensa inglesa.

"Recebi uma mensagem no Instagram a dizer que ia ser contactado pelo fisioterapeuta da seleção. Quando atendi perguntei se sabiam a minha idade, porque achei muito estranho ser convocado com 38 anos. Era algo que já tinha sido falado há mais de uma década, mas nunca pensei que esta oportunidade chegasse", registou.