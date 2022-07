Nuno Espírito Santo de volta ao ativo: português oficializado na Arábia Saudita

Nuno Santo is here

Welcome Coach pic.twitter.com/3yL0aqaWLC — Ittihad Club (@ittihad_en) July 4, 2022

Oito meses depois de ter sido despedido do comando técnico do Tottenham, Nuno Espírito Santo está de volta ao ativo. E, tal comoadiantou em primeira mão, o futuro do treinador português de 48 anos passa pelo futebol saudita, no Al-Ittihad, clube que na temporada passada terminou o campeonato na segunda posição, a 2 pontos do Al Hilal.O anúncio foi feito esta segunda-feira pelo emblema de Jeddah, que recentemente tinha despedido o romeno Cosmin Contra.