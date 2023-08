Nuno Espírito Santo deixa reforço de peso fora da partida com Jorge Jesus: «Não vai jogar»

Após conduzir o Al Ittihad ao título de campeão saudita, Nuno Espírito Santo segue ao leme do emblema de Jedá, até ao momento reforçado com os franceses Benzema e Kanté, o português Jota e o brasileiro Fabinho. No entanto, o médio ex-Liverpool ainda terá de esperar pela estreia."Não vai jogar contra o Al Hilal", garantiu o treinador luso de 49 anos no lançamento do jogo, onde manteve a dúvida sobre a presença do avançado marroquino Hamdallah, a contas com problemas físicos: "Não posso garantir que seja convocado." À espera de "um jogo difícil e contra uma excelente equipa", NES sublinhou que o único foco é passar e lembrou ainda o revés (0-1) com o Al Hilal nas ‘meias’ da Taça do Rei na época passada: "Vamos jogar para vencer e este jogo é totalmente diferente."