Nuno Espírito Santo eleito melhor treinador da Liga saudita no mês de março

Nuno Espírito Santo foi eleito, esta quarta-feira, o melhor treinador da Liga saudita do mês de março, depois do registo 100% vitorioso do Al Ittihad no campeonato, com três vitórias em três jogos realizados. Durante esse período, a equipa orientada pelo treinador português apontou nove golos e sofreu apenas um nos triunfos sobre o Al Khaleej, Al Nassr (de Cristiano Ronaldo) e Al Fateh, nas rondas 19, 20 e 21 da prova.

Em declarações aos canais oficiais da Liga saudita, Nuno Espírito Santo dedicou o prémio aos seus jogadores. "Na minha opinião, todos os prémios individuais são meros resultados do esforço e trabalho coletivo. Neste caso, ser o melhor treinador é fruto dos jogadores: a forma como trabalham e fazem as coisas. O meu obrigado vai para eles e para os nossos adeptos", disse.