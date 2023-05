Nuno Espírito Santo eleito melhor treinador na Arábia Saudita em abril

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Nuno Espírito Santo, que comanda o Al-Ittihad, líder da Liga de futebol da Arábia Saudita, venceu pela segunda vez consecutiva o prémio de melhor treinador do mês, informou esta segunda-feira a organização da competição.

Após ter sido eleito o melhor técnico em março, Espírito Santo repetiu a distinção em abril, ao conduzir a equipa a três vitórias nos três jogos disputados nesse periodo.

A seis jornadas do final, o Al-Ittihad lidera a Liga saudita com 59 pontos em 24 encontros, mais três pontos do que o segundo classificado, o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo - que tem mais um jogo disputado -, somando já seis vitórias consecutivas na competição.

A formação de Nuno Espírito Santo vai enfrentar fora o Al-Taawon na quarta-feira, na 25.ª ronda da Liga da Arábia Saudita.