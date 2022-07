Nuno Espírito Santo está muito perto de rumar à Arábia Saudita

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nuno Espírito Santo está perto de assumir o comando do Al-Ittihad, clube da Arábia Saudita que terminou o último campeonato no 2.º lugar. Segundo informações recolhidas por, nesta altura existem negociações avançadas e o treinador deve assinar na próxima segunda-feira.O técnico, de 48 anos, está sem clube desde que deixou o comando do Tottenham, em novembro de 2021. Anteriormente, já tinha treinado o Rio Ave, Valencia, FC Porto e Wolverhampton.