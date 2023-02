Nuno Espírito Santo não larga Al Nassr de Cristiano Ronaldo

O Al Ittihad continua em grande! A equipa de Nuno Espírito Santo goleou o Al Adalah, por 5-0, e colou-se ao Al Nassr de CR7 e ao Al Shabab no topo da classificação com 37 pontos. Depois da conquista da Supertaça da Arábia Saudita, o Al Ittihad segue em grande forma e chegou às seis vitórias seguidas em todas competições. Em jogo da 16ª jornada do campeonato, Romarinho (17’) fez o primeiro, com Hamdallah (37’ e 67’) a bisar. O goleador marroquino, ex-Al Nassr, chegou ao 100 golos na liga saudita. Já no período de descontos, Coronado e Haroune Camara fecharam a goleada frente ao penúltimo.