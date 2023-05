Nuno Espírito Santo recebe prémios de melhor treinador de março e abril da Liga saudita

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nuno Espírito Santo recebeu esta segunda-feira, minutos antes do início da partida com o Abha, a contar para a ronda 26 da Liga saudita, os prémios de melhor treinador dos meses de março e abril do campeonato.

Recorde-se que o Al Ittihad, equipa orientada pelo técnico português, é neste momento líder isolado da Roshn Saudi League, podendo aproveitar o deslize do Al Nassr de Cristiano Ronaldo, que hoje empatou em casa com o Al Khaleej de Pedro Emanuel, Fábio Martins e Amaral, para facilitar ainda mais o caminho para o título na Arábia Saudita.