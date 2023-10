Nuno Espírito Santo vence à justa e Jorge Jesus aplica goleada na Liga dos Campeões asiática

Jorge Jesus e Nuno Espírito Santo venceram os respetivos jogos na Liga dos Campeões asiática. O primeiro a entrar em campo foi o Al Ittihad, que teve que suar para bater (1-0) os iraquianos do Al Quwa Al Jawiya, visto que o golo de Hamdallah só apareceu em pleno período de compensação. Com este triunfo, a turma de Espírito Santo segue no topo do Grupo C com duas vitórias em outros tantos jogos.Mais folgado foi o triunfo do Al Hilal de Jorge Jesus, que aplicou uma goleada (6-0) na receção aos indianos do Mumbai City e reassumiu a liderança do Grupo D com os mesmos 7 pontos do Navbahor Namangan, formação do Uzbequistão. Apesar da fragilidade do adversário, que ainda não venceu nem sequer marcou, o técnico português havia dito na antevisão que esperava defrontar uma equipa extremamente defensiva… mas a estratégia não parece ter resultado. Um hat trick de Mitrovic (5’, 67’ e 80’) e os golos de Milinkovic-Savic (75’), Al Burayk (82’) e Al Malki (90’+5) deram cor à goleada, que se traduz no 14º jogo sem qualquer derrota e na 6.ª vitória seguida. Destaque para Rúben Neves, que cumpriu os 90 minutos.