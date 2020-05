Nuno Gomes sobre João Félix: talento para Bola de Ouro e o que pode aprender no Atlético Madrid

Nuno Gomes participou na conversa 'Desporto 360', criada pela editora Prime Books e Sapienta Sports e conduzida pelo escritor Tiago Guadalupe, onde falou sobre a sua carreira como jogador e aconselhou os jovens que têm o sonho de serem profissionais de futebol.





"Sem trabalho nada se consegue por mais talento que um jovem jogador tenha. Sem trabalho pode chegar lá, mas vai estar lá pouco tempo. Desde cedo, um jovem tem dedicar-se o máximo à sua profissão e saber que tem de fazer muitos sacrifícios. Havendo talento as coisa vão acontecer naturalmente. É preciso ter compromisso, nunca desistir mesmo que encontre uma pedra no caminho, ter persistência, trabalhar o talento, porque pode-se sempre melhorar. Estou a dizer isto para chegar ao nível do Nuno Gomes, para chegar ao nível do Cristiano Ronaldo ou do João Félix é fazer isto a dobrar ou a triplicar", atirou o antigo avançado de Benfica e Fiorentina, entre outros, entre sorrisos.Questionado por Tiago Guadalupe se João Félix pode conquistar a Bola de Ouro no futuro, Nuno Gomes destacou o talento do jogador de 20 anos. "Depois de ter começado muito bem no Atlético Madrid, ele teve a infelicidade de uma lesão que o atrasou no processo. E depois esta paragem e toda esta indefinição. João Félix tem talento de sobra, inteligência a jogar e a vantagem de ser um jovem e muito tempo para alcançar esse objetivo [Bola de Ouro]. É uma pessoa que sabe que tem de trabalhar muito para chegar lá. Ele sabe que tem de continuar a trabalhar e não é por ter feito uma transferência milionária que vai deixar de o fazer", explicou Nuno Gomes.Nuno Gomes aproveitou ainda para explicar os aspetos positivos da mudança de João Félix para a equipa treinada por Diego Simeone. "Muitos defendem que o Atlético Madrid não é a equipa ideal para as qualidades do João Félix, o que até concordo por um lado, porque via-o a jogar em equipas em que tivesse mais contacto com a bola, em que o treinador privilegiasse a posse de bola. Por outro lado, vai acrescentar-lhe coisas que estavam menos exploradas no João Félix, como no sofrimento e nos momentos em que não tem a bola, e que quando a tem é para ser decisivo, na maneira de defender. Pode ser benéfico para ele completar o leque das suas qualidades", atirou Nuno Gomes.