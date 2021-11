O 11.º país em 10 anos: Esmael Gonçalves joga agora no Bangladesh

Esmael Gonçalves, antigo jogador do Rio Ave, continua com a casa às costas e chegou, na semana passada, a um novo país, o 11.º em 10 anos: o Bangladesh. O avançado luso-guineense, natural de Bissau, vinculou-se por uma temporada com o Sheikh Russel, clube da capital Daca.O impacto do jogador, de 30 anos, no grupo foi grande, ao ponto de lhe ter sido entregue a braçadeira de capitão apenas três dias após ter chegado a este país da baía de Bengala. Esmael Gonçalves já se estreou pelo Sheikh Russel, num jogo da Taça do Bangladesh diante do Uttar Baridhara, e foi determinante com a assistência para o golo da vitória, por 1-0. O campeonato do Bangladesh começa apenas em janeiro próximo.Esmael destacou-se em Portugal no Rio Ave, onde jogou em 2012/13 e 2014/15, tendo sido ele o autor do golo que colocou o Rio Ave na fase de grupos da Liga Europa de 14/15. Nos últimos dez anos, jogou em França, Portugal, Escócia, Chipre, Grécia, Arábia Saudita, Usbequistão, Irão, Japão, Índia e agora está no Bangladesh.Este é o oitavo país mais populoso do Mundo, com cerca de 165 milhões de habitantes e uma densidade populacional de 1.265 pessoas por quilómetro quadrado."Gosto de uma boa aventura. E não têm faltado." Estas palavras de Esmael Gonçalves ao Record Mais , em abril de 2020, continuam, portanto, perfeitamente atuais...