O dia em que Maradona rejeitou encontrar-se com Putin: «Às 9h30 não me levanto!»

O estatuto de astro do futebol de Diego Maradona sempre o levou a estar em grandes palcos com altas figuras mundiais, e em 2018 o argentino encontrou-se com Vladimir Putin, atual líder russo que ordenou a invasão à Ucrânia , mas acabou por rejeitar um segundo encontro por ser... logo pela manhã."Está tudo bem com Putin, é tudo muito lindo. Quero muito conhecê-lo melhor, quero falar com ele. Mas tenho que me levantar às 9h30 e às 9h30 não me levanto", explicou o craque à data, citado pela 'Marca'.E prosseguiu: "Dói-me a alma porque vai estar lá toda a gente, mas ele vai perguntar por quem? Por mim, claro. Não vai perguntar pelo Puyol, não me f... Mas é uma hora muito má. Tínhamos de ter combinado um cocktail à tarde depois dos afazeres dele. Claro que eu até ia de fato, mas assim não. Agradeço-lhe, mas amanhã não vou. Está decidido".Maradona também revelou que se chegou a preparar para um encontro mais formal com o líder russo, frisando que chegou a fazer "ensaios" onde dizia "olá Putin!", para descobrir a melhor maneira de começar uma conversa.