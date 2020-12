O dia em que Marcelo Bielsa conheceu Messi: «Ele joga assim... o vídeo não está acelerado»

Messi era jogador da formação do Barcelona e praticamente um desconhecido ainda no mundo do futebol, tanto na Argentina com em Espanha. Claudio Vivas, então adjunto de Marcelo Bielsa na seleção argentina mostrou-lhe um vídeo de Messi com 16 anos e a reação do técnico foi pedir para ver o vídeo em velocidade normal. A história é contada no livro "Messi, um génio incompleto" (tradução literal), do jornalista Ariel Senosian.





"Marcelo, é normal. Não é acelerado. Ele joga assim". A resposta de Claudio Vivas ao pedido de Marcelo Bielsa demonstra bem o desconhecimento e a qualidade de Messi. Segundo o autor do livro, a partir desse dia começaram a tentar descobrir mais sobre aquele menino de 16 anos.Tocalli, então treinador da seleção sub-17 da Argentina, teve a mesma opinião que Bielsa, mas tentou questionar amigos em Espanha - Pekerman, Sorín, Saviola - sobre aquele jovem jogador e as informações eram nulas, ninguém o conhecia... Tocalli não o convocou para o Mundial Sub-17, na Finlândia, decisão da qual se arrependeria mais tarde, segundo conta Ariel Senosian: "Sou um idiota."