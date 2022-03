O dia em que Ronaldinho descobriu que podia levantar dinheiro do banco... aos 35 anos

Ronaldinho é, indubitavelmente, uma das maiores figuras da história do futebol, mas também ele viveu momentos insólitos. Assim explicou o argentino Emanuel Villa, antigo colega de equipa do brasileiro no México, que contou que o médio canarinho só descobriu, aos 35 anos, que podia levantar dinheiro do banco."Depois do final de um treino, fomos ter com o contabilista do clube e o Ronaldinho perguntou-lhe: 'Tens 1200 euros que me possas emprestar?'. O contabilista perguntou-lhe porquê, e ele explicou que o irmão tinha saído da cidade e que não tinha deixado dinheiro para ele comprar algo que precisava", começou por dizer Villa, citado pelo 'The Sun'.E prosseguiu: "O funcionário emprestou-lhe o dinheiro mas ofereceu-se para o acompanhar ao banco mais próximo, do qual ele era, inclusive, a cara. Ele ficou muito surpreendido e perguntou: 'A sério que posso levantar o dinheiro daqui?'".Villa explicou que era o irmão de Ronaldinho que tratava de tudo para o craque. "O contabilista respondeu: 'Claro, é aqui que te pagamos o salário. A conta está em teu nome e tu és a cara do banco'. Estávamos perante o caso de um homem de 35 anos cujo irmão tratava de tudo. Era do género: 'O que precisas? Um milhão de pesos mexicanos? Aqui tens, faz o que quiseres'".O argentino confessou que nunca imaginou tal cenário na sua cabeça. "Nunca lhe perguntámos sobre cartões de crédito. Imaginem, um homem de 35 anos que era um fenómeno mas que não fazia ideia de como se tirava dinheiro da própria conta. As pessoas pensam que tudo é um mar de rosas na vida deles, mas nem sempre é assim", concluiu.