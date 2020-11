Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

O drama de António Filipe na Arábia: foi obrigado a jogar infetado com Covid-19 e saiu com ordenados em atraso Guarda-redes português conta a Record uma história repleta de dificuldades vivida ao serviço do Al Jabalain