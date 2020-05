O drama de Centurión: «Se não me tivesse levantado rápido...»

Ricky Centurión assumiu esta sexta-feira, em declarações à TyC Sports, que chegou a ponderar colocar termo à vida depois da tragédia a envolver a sua namorada e a sua avó. Ainda assim, com a ajuda da mãe e da irmã, reergueu-se e agora só pensa em voltar a ser feliz a jogar futebol.





"Cheguei a pensar em terminar com a minha vida depois do que aconteceu com a minha noiva e a minha avó. Uni-me com a minha mãe e a minha irmã, caso contrário, tudo iria por água abaixo. Se não me tivesse levantado rápido, em dois ou três dias creio que terminava com a minha vida", assumiu o jogador do Vélez Sarsfield, que de momento só tem um objetivo: "Agora tudo o que penso e quero é gritar um golo novamente com a camisola do Vélez".