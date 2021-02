O episódio caricato de Ronaldinho na Índia: «Estava a dormir no carro e fez cinco golos»

Em 2016 a Índia quis dinamizar o futsal no país e organizou um campeonato com seis equipas que contava com várias estrelas mundiais como Paul Scholes, Míchel Salgado, Hernán Crespo, Ryan Giggs e... Ronaldinho. O brasileiro, que tinha terminado a carreira cerca de um ano antes, aceitou o convite pela hipótese de ganhar algum dinheiro e poder jogar durante mais alguns meses.





Ronaldinho viajou de avião para Índia e não perdeu a oportunidade de aproveitar as saídas à noite, por isso logo no primeiro jogo fez 'das suas' . Pouco antes do apito inicial, o brasileiro não estava no balneário nem no pavilhão, isto quando a equipa adversária já se preparava para entrar em campo. "Todo a gente entrou em pânico, porque ele não aparecia em lado nenhum. É certo que não foi o evento mais bem organizado... Mas então, onde estava o Ronaldinho? Todo a gente estava no balneário a perguntar onde ele estava. Até que alguém o encontrou no estacionamento, dentro do carro e a dormir. Bateram na janela para o acordar e ele acordou", conta Sam Matterface, jornalista inglês que integrou a organização da referida liga, em conversa com o 'TalkSport'.Mas o melhor estava mesmo guardado para o jogo. "Ele estava a dormir equipado, saiu do carro e entrou no pavilhão. Jogou, marcou cinco golos e foi para casa. Foi incrível", explicou o jornalista, que revelou ainda que Ronaldinho decidiu prolongar a estadia na Índia por mais um dia "para festejar".