O festejo de Salvio que deixou o filho Valentino deliciado

Toto Salvio marcou o segundo golo da vitória do Boca Juniors diante do Aldosiv, por 2-0, e festejou ao estilo Goku, uma personagem do Dragon Ball, para deleite do filho Valentino.





O antigo jogador do Benfica contou ao jornal 'Olé' como foi depois quando chegou a casa. "Foi lindo. Tinha toda a família à minha espera e ele veio abraçar-me. Este festejo era algo que estávamos a planear juntos há algumas semanas. Só que nos dois golos que marquei antes esqueci-me de o fazer e quando chegava a casa ele dizia-me 'papá não fizeste o festejo'. Pois bem, desta vez não me esqueci. Os meus golos são sempre para ele e quando faço uma celebração assim é porque ele me pede. Para o próximo vai haver outro, seguramente."Na realidade, o pai é que é o grande admirador da série Dragon Ball. "Adoro, sou fanático. Quando era miúdo vi todos os episódios e todas as temporadas. E agora, sempre que posso revejo..."