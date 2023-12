«O futebol é livre»: todas as reações à decisão da UE sobre a Superliga ao minuto

há 23 min 09:11

Sentença da UE favorável à Superliga Europeia: UEFA e FIFA acusadas de "abuso de poder dominante"

O Tribunal de Justiça da União Europeia deu esta quinta-feira razão à Superliga Europeia no diferendo que se mantinha com a UEFA e a FIFA desde que foi lançada por alguns dos maiores clubes do continente, em abril de 2021. No comunicado divulgado esta manhã, a UE acusa a UEFA e FIFA de "abuso de poder dominante".