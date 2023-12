A questão de uma mulher poder ou não ser treinadora de uma equipa masculina no principal campeonato da Holanda tem surgido em debates no país e Wesley Sneijder, antigo jogador do Real Madrid, Ajax, Inter, entre outros, partilha a opinião do ex-Benfica, Pierre van Hooijdonk."O futebol masculino é um mundo de galos. Não consigo imaginar a Sarina Wiegman [selecionadora de Inglaterra] a entrar num balneário de uma equipa com jogadores como o Rafael Van der Vaart", referiu Van Hooijdonk no programa 'Studio Voetbal', onde também participava Van der Vaart. "É uma questão de credibilidade. Uma mulher é menos credível do que um homem. Penso que em muitas posições da sociedade a diferença entre homem e mulher não importa, mas tornar-se treinadora, chefe de uma equipa da Eredivisie? Subestimam o impacto que teria. Mulheres e homens são iguais para mim. Mas penso no impacto que isso teria no futebol. O mundo do futebol não é igual à sociedade."Sneijder foi questionado sobre o tema no programa 'Veronica Offside' e não escondeu o que pensa: "Para mim é difícil julgar. Volto a ser eu mesmo, como era antes no balneário. Talvez [o balneário] tenha mudado, mas eu não. Imagino que teria uma treinadora. Não tenho nada contra as mulheres, mas não vamos demasiado longe...""Há quem diga que podemos romper com algo agora, mas porquê? Por que temos de romper com algo? Se acontecer, acontecerá, mas não é preciso forçar demasiado. Só o facto de estarmos a falar nisso é demasiado. Talvez aconteça, mas estarmos a forçar isso agora é contraproducente", acrescentou.