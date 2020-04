O gesto solidário de Laporte que está a ser elogiado por tudo e todos em França

Aymeric Laporte é por estes dias um dos nomes mais destacados e elogiados em França pelo seu mais recente gesto de solidariedade neste momento de crise. Tudo porque se decidiu associar a uma campanha de angariação de fundos levada a cabo pelo andebolista internacional francês Cyril Dumoulin, na qual estavam a leilão vários objetos com história, entre eles o equipamento utilizado pelo boxeur Alexis Vastine nos Jogos Olímpicos de Londres - que tinha sido doado pelo filho para este fim.





Ora, Laporte ganhou o leilão, ao levar a licitação aos cinco mil euros, mas na hora de reclamar o prémio decidiu devolvê-lo a Alain, o filho de Vastine que tinha decidido prescindir do mesmo na tentativa de ajudar nesta luta global contra a pandemia. Um gesto simbólico, até porque Laporte é um dos jogadores mais bem pagos da Premier League, mas que já lhe valeu elogios de todos os quadrantes, tanto de França como também dos seus atuais e antigos colegas.Deste leilão, refira-se, fizeram também parte outros referentes a vários desportistas, como camisolas de Blaise Matuidi, Benjamin Moukandjo ou do andebolista Nikola Karabatic, mas também uma raqueta do tenista Julien Benneteau. De momento há outros artigos ainda em leilão, como uma camisola do FC Porto autografada por Eliaquim Mangala. Todas as informações e artigos a leilão estão disponíveis no Twitter de Cyril Dumoulin