O Palmeiras, de Abel Ferreira, entrou com tudo na final da Taça Libertadores frente ao Flamengo e colocou-se em vantagem ao minuto 5 da partida. Raphael Veiga foi o autor do 1-0 para o Verdão no Estádio Centenário, em Montevideu.