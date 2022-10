O insólito ritual da seleção argentina em que Otamendi... tem de ser o último

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Está a chegar o Mundial'2022 e uma das seleções na qual muitas atenções estão depositadas é a Argentina, muito por culpa da ação de um núcleo duro que se fortaleceu ao longo dos anos, com Leo Messi, Papu Gómez, Di María, Leandro Paredes, Lo Celso, Nico Otamendi e Rodrigo de Paul como protagonistas. Ora, este septeto está apostado em manter-se forte e há tradições a cumprir. Mesmo que sejam de certa forma... insólitas. Como aquela que revelou Rodrigo de Paul esta quinta-feira.Sempre que estão juntos, estes sete jogadores têm um ritual pela manhã, que nunca pode ser alterado. "Pela manhã acordamos muito cedo e vamos sempre tomar um mate. E mesmo que alguém acorde mais cedo, não pode vir. É uma tradição. Começamos pelo Leo [Messi], Papu [Gómez] e eu. Depois aparece o Fide [Di María], o Lea [Paredes], o Gio [Lo Celso] e por último o Nico Otamendi. Tem de ser por esta ordem. Se alguém se levanta às 8 da manhã porque não pode dormir, bem, que faça outra coisa. Há uma ordem de chegada", atirou o médio do At. Madrid, em declarações à TyC Sports.