O jogador que enganou quatro clubes, ameaçou de morte a namorada e fugiu quando ia ser preso

Chama-se Bernio Verhagen, é holandês e tem 25 anos. Representado por Barnett, conseguiu enganar quatro equipas, fazendo-se passar por aquilo que nunca foi: futebolista profissional. O FC Dinamo-Auto Tiraspol (onde só jogou um minuto) foi a primeira vítima, seguindo-se Cape Town City, Audax Italiano e o Viborg FF. Agora volta a ser notícia por ter sido detido após ameaças à mulher e por se ter posto em fuga ao saber que ia ficar em prisão preventiva até 20 de janeiro.Bernio Verhagen aparentava ter uma vida feliz na Dinamarca, pelo menos a fazer fé no que mostrava nas redes sociais. Diz-se até que foi para o Viborg FF para estar mais perto da filha mas a história acabou mal, como conta a 'Marca'. A nova namorada, a chilena Nayaret Muci, apresentou queixa na polícia por ameaças de morte contra ela e o pai."Sequestrou-me. Bateu-me e cuspiu-me na cara. Não quer que eu regresse ao Chile. Ajudem-me", disse Nayaret Muci ao 'La Tercera'.Algumas das agressões relatadas por Nayaret Muci foram presenciadas na via pública e no hotel onde estavam instalados. Bernio Verhagen roubou o passaporte à namorada para a impedir de deixar a Dinamarca, acabando por ser detido. Ainda tentou a fuga mas acabou por ser apanhado a 100 kms de distância quando tudo indicava que tinha a Suécia como destino.