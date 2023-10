O jogo em que Messi prometeu 3 e fez… 4 golos: «Queres outro?»

Tudo aconteceu em 2009/10, num jogo da Liga dos Campeões que opôs Barcelona a Arsenal, em Camp Nou. Leo Messi entrou para a história ao marcar os quatro golos com que a sua equipa goleou o Arsenal (4-1), dando razão a Arsène Wenger, então técnico dos gunners, que considerava o argentino "de outro planeta".O jogo foi agora recordado pelo antigo avançado argentino Diego Milito, que brilhou com José Mourinho no Inter Milão – onde venceu tudo, da Serie A, Taça de Itália à Liga dos Campeões – num podcast em Itália onde também participou Antonio Cassano. Curiosamente, o Arsenal marcou primeiro na sequência de um erro de Gabriel Milito, mas Messi acercou-se do central e o compatriota e deu-lhe… confiança. "O golo do Arsenal nasce de um mau controlo do meu irmão, que dá um contra-ataque e o 1-0. O meu irmão ficou afetado, mas aproxima-se dele Messi que lhe diz: 'fica tranquilo Gabi, esta noite farei 3 golos'", conta Diego Milito.Depois de fazer o tal hat-trick prometido, Messi ainda colocou a cereja no topo do bolo. "Fez quatro! Quando estava 3-1, Gabi foi ter com Messi e disse-lhe: 'vai lá Léo, faz o quarto e acaba com o jogo'. Messi respondeu-lhe: 'queres outro? Bom'". E completou mesmo o póquer, numa das suas exibições mais memoráveis.