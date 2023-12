O legado de Cruyff e Pelé também na solidariedade: conheça o projeto de futebol social no Brasil

O 'Cruyff Court Pelé' em Santos, Brasil, é o resultado de uma iniciativa da Fundação Cruyff - criada ppor Johan Cruyff no pós-carreira de futebolista e gerida pela sua filha - e que honra a memória de duas lendas do futebol.Este campo de futebol está localizado na comunidade 52 em Santos (São Paulo). "Tanto Johan Cruyff quanto Pelé aprenderam tudo sobre o jogo de futebol nas ruas e serão uma enorme inspiração para as crianças locais que utilizarão este Cruyff Court nos próximos anos", pode ler-se no comunicado divulgado esta quarta-feira. A inauguração do espaço está agendada para o próximo sábado."Com este Cruyff Court, criamos espaço. Espaço para praticar desporto. Espaço para fazer amigos. Espaço para se divertir. Espaço para crescer através do desporto e do jogo", disse Niels Meijer, diretor executivo da Fundação Cruyff.A Fundação Cruyff desenvolve projetos em mais de 20 países. Este campo é o 300.º no mundo e o quarto no Brasil. "A instituição está empenhada em criar espaços para que as crianças se desenvolvam física, mental e socialmente através do desporto", resume o comunicado.Johan Cruyff faleceu a 14 de março de 2016; Pelé partiu a 22 de dezembro do ano passado.