O momento em que Jorge Jesus reencontra e abraça Messi antes do Al Hilal-Inter Miami

Jorge Jesus e Lionel Messi defrontaram-se esta segunda-feira no duelo entre Al Hilal e Inter Miami (4-3) e, antes do encontro, o treinador português e o astro argentino protagonizaram um momento de fairplay, com um abraço no túnel de acesso aos relvados, numa altura em que as equipas se preparavam para subir ao terreno de jogo.